"Che figura di m..." Dayane Mello seppellisce Oppini, bordata a Non è la d'Urso

Dayane Mello reduce dal Grande Fratello nella puntata di 21 marzo di Live - Non è la d’Urso replica alle pessime battute fatte sul suo conto dall’ex compagno di avventura Francesco Oppini.

Nello studio di Barbara d’Urso Dayane sfida i pareri dei vip nelle famose cinque sfere, l’ex gieffina ha dichiarato di essere stata sempre sé stessa durante l’esperienza al reality show, sia nell’amicizia con Rosalina Cannavò sia nell’amicizia con Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti. La modella ha dichiarato che tra loro c’era un buon feeling che andava oltre l’amicizia, un rapporto che ha di fatto infastidito anche la compagna di Francesco che li guardava da casa. Proprio mentre parlava con nostalgia delle belle emozioni che ha provato con Oppini, la d’Urso le fa vedere un filmato che in poco tempo le fa cambiare idea su quanto detto.

Nel filmato c’era Francesco e il padre Franco Oppini, che durante una diretta di gruppo su Instagram si lasciavano andare in battute poco carine su Dayane. Discutevano del momento in cui la modella brasiliana, secondo i presenti in live, avrebbe fatto delle avances al figlio di Alba Parietti e lui avrebbe rifiutato per rispetto della compagna. Franco Oppini ha detto in una diretta social che il figlio è stato stoico perché non si sarebbe portato a letto Dayane Mello.

“Francesco è proprio scemo, se ci fossi stato io me la sarei tr***a subito” tuona il padre, riportando i commenti che gli sono arrivati mentre era nella casa del Grande Fratello. Poi padre e figlio si lasciano andare in una fragorosa risata, sorriso che ovviamente Dayane Mello non contraccambia.

La brasiliana ha risposto alle battute così: “Non so se ridere o essere triste al commento del padre di Francesco. La figura di me**a l’ha fatta lui non io. Non ha il diritto di parlare così di me. Finché parli del gioco va bene, ma della mia vita no. Questo commento di suo papà è triste”. Anche Barbarella condivide le parole della Mello che, nella casa, ha dovuto affrontare anche gli exploit poco eleganti di Mario Balotelli circa la fine della loro relazione. Ormai, Dayane ha fatto il callo con i commenti volgari che le rivolgono, chi non è abituato sono i media brasiliani che si indignano contro l’Italia per gli insulti sessisti a cui è stata sottoposta la loro conterranea.

