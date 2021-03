"Colpa di quella storia Instagram con l'anello", la verità choc di Valentina Autiero dopo Uomini e donne

Francesco Fredella 25 marzo 2021 a

Tutto porterebbe far pensare ad un vero colpo di scena. Improvviso. Valentina Autiero, storica ex dama di Uomini e donne, vorrebbe tornare nel programma che l’ha vista protagonista per sei lunghi anni. "Un po' mi manca. Dopo sei anni mi manca davvero quel programma. Ci tornerei subito”, racconta in diretta a RTL102.5 News. Valentina, poi, parla della rottura con Germano Avolio: tutto ha avuto un clamore mediatico molto forte. "Ero presa da lui, ma sono uscita da sola. Lui non era pronto. Non era deciso ad uscire da quel programma. Poi per varie circostanze sono uscita dal programma e quando è finito tutto ci siamo visti solo una volta", svela la Autiero.

"Avevano messo in dubbio che ero stata una privilegiata, cosa falsissima. E allora sono andata via di mia spontanea volontà", dice. Ma, ad un certo punto, arriva quel particolare inedito che nessuno conosceva: "E' stata colpa di un anello. In una storia su Instagram qualcuno l'ha notato ed ha pensato che si trattava di un fidanzamento segreto con Germano. Una gigantesca fake news”. In definitiva, l’ex dama potrebbe aver lasciato il programma di Maria De Filippi dopo un’accusa che qualcuno avrebbe mosso nei suoi confronti. Ma è acqua passata. Adesso la Autiero dice di essere tornata alla vita di sempre. "Lavoro in uno studio dentistico, torno a casa e poi finisce la mia giornata", conclude.

