Belen Rodriguez difende il suo Antonino. Così risponde alle battutacce di Pio e Amedeo

Non tarda ad arrivare la replica di Belen Rodriguez alle battute di Pio e Amedeo sul nuovo fidanzato, ad Amici 20. La focosa showgirl ha pubblicato sul suo account Instagram una foto di una saponetta con una descrizione eloquente: “famosissima saponetta che serve per sciacquarsi le mani e anche la bocca.”

Non sembra aver preso bene le battute dei comici pugliesi che durante la puntata del 20 marzo del serale di Amici hanno ironizzato sulla gravidanza e sul nuovo compagno dell’argentina più giovane di lei di 10 anni. I due ospiti nel talent show di Maria De Filipppi avevano scherzato con Stefano De Martino, giudice della gara, sul prossimo arrivo di un fratellino per Santiago: “Auguri a Stefano che diventa di nuovo papà!”.

"Auguri, diventi papà". Pio e Amedeo sfottono De Martino: imbarazzo ad Amici su Belen

L’ex marito di Belen in evidente imbarazzo risponde dopo poco: “No, no, non è mio.” Pio e Amedeo incalzano facendo della facile ironia sul nome del fidanzato della modella e sul suo mestiere, il parrucchiere: “Com’è che si chiama? Antonio Spina…? Spinacina? Ah ecco Spinalbese!”. Poi la battuta sulla professione di Antonio Spinalbelse: “Certo te li potevi fare anche tu due shampoo, su”.

"Ma che ho detto". Amici, Arisa confonde gli allievi: interviene la De Filippi

Stefano De Martino in difficoltà cerca di mantenersi ma alla fine crolla e ci ride su. Un sorriso soddisfatto che deve aver infastidito l’ex moglie tanto da pubblicare un messaggio per difende il compagno dalle derisioni dei comici. Sotto il post si contano commenti come: “Se hai deciso di campare di gossip e inciuci ne devi saper prendere il buono e il cattivo!” scrive qualcuno poi ancora “che noiosa che sei... Era una battuta dai. Con tutto quello che sta succedendo fatti due risate”, “Vuoi solo i complimenti? Eh no cara! Non sei immune alle critiche, accetta e passa…”. Insomma, sembra che tutti abbiano apprezzato sorriso le battute della coppia comica, tutti tranne la diretta interessata.

