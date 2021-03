Fabrizio Corona, ora Nina Moric rincara la dose: accuse tremende a lui e alla madre

20 marzo 2021 a

a

a

Ora interviene lei. Nina Moric torna a parlare di Fabrizio Corona, di nuovo alla ribalta delle cronache per il ritorno in carcere deciso dal giudice e la furiosa reazione dell'ex agente fotografico, ora ricoverato in psichiatria all’ospedale Niguarda di Milano in attesa di essere trasferito di nuovo in carcere. Contro la revoca dei domiciliari Corona sta effettuando da giorni uno sciopero della fame.

Lucarelli-Giletti, siamo agli stracci: "Una d'Urso che non ce l'ha fatta"

La modella croata, per anni egata sentimentalmente a Corona dal quale ha avuto anche un figlio, Carlos, tramite il suo legale aveva declinato ogni offerta di commentare la vicenda “nel rispetto umano della persona di Fabrizio Corona”.

Celentano difende Corona: non meritavi una punizione così pesante

Ma in alcuni post sui social ha fornito nuovi dettagli. Alcuni utenti della Moric infatti le avevano chiesto di aiutare Corona perché in passato, circostanza peraltro falso, i giudici "le tolsero il figlio e Fabrizio le concesse di vederlo". La Moric allora ha chiarito: è stata la madre di Fabrizio e lo stesso Corona a toglierle il figlio, ha detto lanciando accuse terribili sulla giustizia e sulla famiglia dell'ex compagno.

"Quello che gli auguro...". Lapo Elkann, le dichiarazioni impensabili su Corona

Intanto la Cassazione ha confermato la revoca dell’affidamento in prova a Fabrizio Corona. "È accanimento giudiziario che continua", ha commentato con LaPresse il suo legale Ivano Chiesa. "Sono stufo di questo sistema giudiziario - afferma il legale - e di apprendere le notizie dalla stampa. Avrebbe dovuto essere una notizia riservata perché si tratta di camera di consiglio, non di una udienza pubblica e invece devo apprenderlo, ancora una volta dalla stampa". "Sono molto preoccupato perché il mio assistito, che è ricoverato da una settimana in ospedale ed è in una condizione di grande sofferenza psichica, scoprira dai giornali che deve scontare altri 9 mesi in carcere invece di saperlo dal suo difensore. Mi sconcerta la totale mancanza di sensibilità umana" ha detto l'avvocato di Corona che continua il suo sciopero della fame.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.