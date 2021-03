Lapo Elkann, le dichiarazioni impensabili su Fabrizio Corona. Dopo anni rompe il silenzio

18 marzo 2021 a

Lapo Elkann ha scelto di perdonare Fabrizio Corona. Dopo anni di silenzio il nipote di Gianni Agnelli ha fatto sapere di non provare rancore nei confronti dell'ex re dei paparazzi. "The show must go on, bisogna andare avanti", ha dichiarato a Novella 2000 Lapo dopo lo scandalo sul materiale compromettente che Corona aveva raccolto per ricattarlo. “Credo che nella vita si debba girare pagina, dimenticare il male, tutto ciò che è negativo. E lui si è fatto soprattutto del male, spero non continui più a farselo. Spero che riesca a trarre la forza dai suoi errori e ritrovare se stesso, il meglio di se stesso”, E ancora: “Per ora non ho visto questo suo cammino, non avverto un autentico cambiamento, la voglia di diventare altro, il desiderio di crescere. Lo so, si fa fatica, la strada è in salita. Ma ci si fortifica, man mano, ogni giorno. Spero che lo capisca anche lui”.

Fabrizio Corona è tornato in carcere per non aver rispettato i domiciliari: lui è andato in escandescenza dopo che la polizia è piombata in casa per arrestarlo al punto che è stato necessario l'intervento di un'ambulanza e adesso è ricoverato nel reparto di Psichiatria.

