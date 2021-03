Amici, lite sul Can Can tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini. Ma la giuria salva la ballerina Rosa

Giorgia Peretti 20 marzo 2021 a

La prima puntata del serale di "Amici 20" non poteva non partire con una polemica tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano. Tra le due maestre del talent di Maria De filippi non corre buon sangue, una rigida nel rigore della danza classica, l’altra contaminata dalla danza moderna e pop. La prima serata dello show di sabato 20 marzo si apre con una prima novità, ossia la divisione dei concorrenti in tre squadre capitanate dai due professori mentori. La giuria è composta da Stash, vincitore di Amici 2015, il principe canterino Emanuele Filiberto e Stefano de Martino, ex ballerino del programma e ormai affermato conduttore tv.

La prima sfida che si gioca tra la “squadra dei cattivi” (rinominata così da Maria) di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi e quella tra Lorella Cuccarini e Arisa, parte subito con la polemica. Maria De Filippi presenta i primi guanti di sfida in cui si cimenteranno gli allievi: si tratta della nuova modalità di Amici 20 Serale che consiste nella sfida diretta proposta da un professore tra due allievi. A lanciare il primo guanto di sfida è Alessandra Celentano che schiera la ballerina della sua scuderia Serena contro Rosa Di Grazia, allieva di Lorella Cuccarini e ballerina di moderno. Si tratta di una variazione si classico sulle note del Can Can.

Nella lettera di motivazione della sfida la Celentano critica fortemente Rosa, certa delle enormi carenze della concorrente che “occuperebbe abusivamente il posto al serale”. Poi aggiunge “La squadra dei buoni diventerà la squadra dei miopi. Una miopia volontaria, però, visto che sembra che non si voglia vedere in faccia la realtà”. Chi si oppone al guanto di sfida è Lorella Cuccarini che difende a spada tratta la sua allieva e afferma: “Mi prendo la responsabilità di quello che faccio. Non accettiamo la sfida, è una sfida iniqua. Non è un Can Can, che sapresti fare benissimo. È una variazione di classico”.

Poi la frecciata alla Celentano: “Non so che Can Can tu conosca, questo non lo è… io ne ho ballati molti ma questa è una prova solo per mettere in difficoltà Rosa”. Così la palla passa alla giuria, che deve votare se confermare il guanto di sfida oppure annullarlo, il primo a votare è il principe Filiberto che conferma il guanto di sfida lanciato dalla Celentano, perché “prova non impossibile da eseguire”. Poi il voto a Stash e Stefano de Martino che invece ribaltano l’esito e annullano la sfida, dando di fatto ragione alle affermazioni della maestra Cuccarini.

La gara tra le due squadre continua con un ulteriore guanto di sfida lanciato sempre dalla Celentano nei confronti di Rosa, guanto che stavolta verrà raccolto dalla ballerina che esegue la coreografia della maestra alla sbarra. Il primo blocco della puntata si conclude con la vittoria dei “cattivi” che nominano Rosa, Tancredi e Gaia per decretare il primo eliminato della squadra Cuccarini-Arisa. Rosa è la prima a salvarsi con una coreografia sulle note di “Maniac” di Flash Dance poi Tancredi. La prima eliminata del serale è la giovanissima Gaia, che lascia il palco con la canzone Love on to di Beyoncè.

