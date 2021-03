17 marzo 2021 a

a

a

La cantante Demi Lovato ha rivelato di essere stata violentata quando aveva 15 anni. Lo ha raccontato nel documentario «Demi Lovato: Dancing with the Devil», che sarà su YouTube dal 23 marzo, come anticipa People.

La docuserie affronta i tanti problemi che l’artista ha dovuto affrontare, da quelli di salute alla tossicodipendenza.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.