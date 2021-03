AstraZeneca lo farei anch'io. Bassetti sul caos vaccini

Giorgia Peretti 12 marzo 2021 a

a

a

Matteo Bassetti lancia un appello accorato alle autorità competenti per fare chiarezza sulle presunte morti collegate al vaccino AstraZeneca. Lo fa nel programma mattutino di Myrta Merlino su La 7, il cui tema del giorno è ovviamente il blocco del lotto incriminato della casa farmaceutica in questione. Dopo essere stato identificato il numero di serie del vaccino sospetto, è stata bloccata la sua somministrazione in diversi paesi europei a causa degli effetti collaterali provocati. La Merlino chiede all’infettivologo del dell'Ospedale San Martino di Genova: "Se le chiedessero un consiglio, ci vado o no a vaccinarmi con AstraZeneca, lei cosa gli direbbe?" Bassetti non ha dubbi e risponde: "Gli direi che deve andare, questo vaccino è stato utilizzato moltissimo: 10 milioni in Inghilterra, oltre 5 milioni in Europa. Il numero di effetti collaterali gravi è esattamente quello che si trova nella popolazione normale. Quel che è successo nelle ultime 48 ore è uno scrupolo. Sono stati ritirati precauzionalmente alcuni lotti del vaccino AstraZeneca che però non sono presenti nel nostro Paese. Contestualmente in Sicilia ci sono state reazioni avverse gravi ascritte al vaccino ma sarà da dimostrarsi, quindi Aifa (agenzia italiana del farmaco) ha deciso di ritirare un altro lotto, che non c'entra nulla col lotto in Danimarca".

Poi aggiunge “Vorrei una risposta rapidissima dalle autorità giudiziali nel giro di 24 o massimo 48 ore abbiamo bisogno di sapere se queste morti sono legate al vaccino o meno, serve una risposta immediata. Quello che sta succedendo oggi è una campagna denigratoria contro il vaccino AstraZeneca e non possiamo permettercelo. Si dimostrerà che questi decessi non sono legati alla vaccinazione, ma avremo perso molte persone che non si vorranno vaccinare. Questo è uno stop che non ci possiamo permettere", ribadisce Bassetti. “Io se servisse sarei pronto a farmi il vaccino di AstraZeneca anche domani” - peccato però che l’esperto si sia già vaccinato. Poi conclude perentorio: “se non ti vuoi vaccinare con AstraZeneca bene, ci sarà un altro a farlo al posto tuo”.

Perché tace su AstraZeneca. La Meloni chiede verità al governo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.