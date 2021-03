Caos AstraZeneca, decisione bomba a Napoli: la Asl sospende il vaccino

Antonio Sbraga 12 marzo 2021 a

a

a

L’Asl Napoli 1 ha deciso di “sospendere ogni attività di somministrazione con vaccino AstraZeneca a prescindere dal lotto”, non solo quello ABV2856 che i Nas dei carabinieri stanno sequestrando in tutta Italia. Il direttore generale dell’Azienda sanitaria Napoli 1, Ciro Verdoliva, questa mattina ha disposto “con effetto immediato, di non utilizzare le dosi di vaccino AstraZeneca in giacenza presso l’ASL Napoli 1 Centro sospendendo ogni attività di somministrazione con tale vaccino a prescindere dal lotto”.

AstraZeneca tiri fuori i dati. L'immunologa a valanga sul colosso farmaceutico

La disposizione, inviata alle ore 6 e 52 con priorità “urgentissima - massima attenzione” a tutti i direttori dell’Asl, fa esplicito riferimento alla nota Unità di Crisi della Regione Campania “avente ad oggetto “Lotti ABV6096 – ABV5811 vaccino anti Covid 19 Astrazeneca - disposizioni”, inviata l’11 marzo, con la quale è stato comunicato alle Asl campane che “l’Istituto Superiore di Sanità ha avviato una campionatura per la comparazione con il lotto ABV2856, già sospeso con provvedimento AIFA n°632 dell’11.03.2021, in ragione delle segnalazioni di alcuni eventi avversi gravi”, invitando le Aziende Sanitarie della Regione Campania “a non utilizzare le dosi di vaccino Astrazeneca in giacenza presso codeste Aziende a titolo meramente precauzionale e per il tempo strettamente necessario al completamento degli esami della predetta campionatura”.

Perché tace su AstraZeneca. La Meloni chiede verità al governo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.