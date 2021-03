Elisa Isoardi all'Isola dei Famosi, la foto della partenza: inizia l'avventura in Honduras

04 marzo 2021 a

Elisa Isoardi si è imbarcata per l'Honduras, dove sta per iniziare l'edizione 2021 dell'Isola dei famosi, dove troverà per altro un altro concorrente come lei di "Ballando sotto le stelle": il vincitore dell'ultima edizione, Gilles Rocca. Ma anche tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo come Angela Melillo, soubrette e attuale compagna dell'avvocato Cesare San Mauro, o l'attore Brando Giorgi, la comica e barzellettiera Valentina Persia, il comico Beppe Braida e tanti altri.

A suscitare polemiche anche la partecipazione in questo momento di Daniela Martani, ex concorrente del Grande Fratello ed ex hostess Alitalia diventata famosa nell'ultimo anno per la sua avversione alle norme anti covid a iniziare dall'obbligo di indossare le mascherine. Contro di lei sta facendo una campagna quasi personale Selvaggia Lucarelli.

