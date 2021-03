Verissimo, Stefania Orlando racconta la verità sull'ex marito Andrea Roncato: "Tante cose non le sapevo..."

Giada Oricchio 07 marzo 2021 a

Stefania Orlando è una degli ospiti della puntata di sabato 6 marzo a “Verissimo”. La conduttrice si sfoga con Silvia Toffanin dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip e parla di famiglia ma anche dell'ex marito Andrea Roncato: “La verità è quella che raccontò a te, non quella detta a Barbara D’Urso” confida alla Toffanin. E si emoziona ricordando l’amica Alessandra scomparsa per malattia.

Abito bianco, capelli di nuovo biondi, bella e soprattutto vera. Stefania Orlando, appellata da Silvia Toffanin come una delle regine del GFVip ha detto: “Pensavo che l’uscita dalla casa fosse più facile”, poi ha parlato della vita privata concedendo il minimo necessario. Sulla mamma Annamaria si è trincerata dietro poche pudiche parole: “Ogni tanto ha problemi con la memoria, altre volte no però sta bene. Ha i suoi acciacchi, ma i miei genitori hanno 86 e 87 anni, oggi sono i miei bambini. Sono molto legata a loro. Quello che non ho fatto da adolescente lo faccio ora”.

Stefania Orlando ha sbrogliato la matassa del divorzio da Andrea Roncato, definito persona molto simpatica e affabile, con uno sguardo che denunciava delusione e al contempo fermezza: “All’inizio ho vissuto la fine del matrimonio come un fallimento, ma guardando a come siamo oggi è stato meglio, ci siamo dati una possibilità di andare avanti e essere felici. Perché ha dichiarato da Barbara D’Urso che lo avevi tradito e a te l’opposto? Ha detto la verità, cioè che io materialmente presi la decisione di andare via, ma solo dopo ho incontrato un’altra persona, c’erano dei problemi tra noi e alcuni problemi non li conoscevo (pausa). L’intervista a te fu una rivelazione, tante cose non le sapevo (uso di droga e tradimenti, nda). Vedevo un marito assente, un matrimonio che non aveva più i presupposti e ho preso il coraggio a quattro mani e sono andata avanti. Non è stata quella persona la fine del nostro matrimonio, tante cause le ho sapute dopo dalle rivelazioni che ha fatto”.

La Orlando soppesa le parole e parla con calma per ristabilire la verità dei fatti: “Mi sono domandata tante volte perché abbia deciso di rilasciare questa intervista da Barbara, mi sono anche molto arrabbiata e ho avuto un crollo emotivo non indifferente, volevo andare via. La verità è quella che ha raccontato qui a te e l’ho scoperta successivamente. Non mi ero accorta che usava sostanze, non ne sapevo nulla. Perché ha cambiato versione? Non so rispondere, non lo so e non lo comprendo”. Il dolore per l’intervista di Andrea Roncato a “Live – Non è la D’Urso” ha lasciato il segno perché la Orlando ha chiuso la porta all’ex marito: “Non ci siamo sentiti. Rispetto la sua nuova vita e spero che lui rispetti la mia”.

L’intervista si fa tenera e drammatica quando Stefania ricorda l’amica Alessandra, scomparsa qualche anno fa per un tumore: “Era una sorella, avevamo un legame talmente forte che ci bastavamo, è stata un’amicizia assoluta. Quando è venuta a mancare per me è stato un dolore…”. Stefania si interrompe per il magone in gola e la Toffanin si commuove a sua volta: “Le hai detto le bugie che si dicono ai malati terminali”, “Sì lo si fa per preservare un po’ di gioia di quello che rimane. Una fortuna avere un’amicizia così grande e vera, ha lasciato un vuoto enorme, ma credo che l’incontro con Simone (il marito, nda) sia stato mandato da lei, l’ho preso come un regalo di Alessandra perché oltre a essere il mio compagno è mio amico”.

