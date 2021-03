Il segreto di Fedez a Sanremo: la terapista su Zoom, e la Venier svela la telefonata della mamma

07 marzo 2021 a

a

a

La Michielin e Fedez sul palco si prendono i complimenti di Mara Venier che fa notare al rapper milanese quanto fosse emozionato la prima sera sul palco dell’Ariston. “Ma era la mia prima volta” dice lui, per giustificarsi. “Però era un’emozione molto bella - lo rassicura Mara - che adesso hai superato”. Fedez spiega: “Alle prove generali ero terrorizzato, sembrava che fossi su una pedana vibrante”. E la Venier: “Che poi non ci crede nessuno che tu sia così sensibile... te lo posso dire? E’ venuto fuori un tuo aspetto bellissimo… Capisco perché Chiara si sia innamorata di te”.

“Come hai fatto a sorreggerlo?” chiede Mara alla Michielin. Che risponde: “Tanta meditazione, sedute psicologiche”, lasciando la Venier di stucco. E Fedez spiega: “Ho la mia terapista e la seguivo via Zoom prima di salire sul palco… Mi diceva stai tranquillo Federico…”

“Forse dovevi mandarla a quel paese la terapista” si sente dal gruppo degli ospiti.

Fedez continua: “Anche ieri in finale ero con la mia terapista su Skype”. Poi Mara chiede: Mara: "Amore! Ma quand'è che vengo alla radio? Mi ha chiamato tua mamma”. E Fedez: "Al podcast, certo”. E la Venier:"Embè, e non è la radio?”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.