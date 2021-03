Verissimo, Rosalinda Cannavò non perdona Dayane Mello: stracci volanti dalla Toffanin

Giada Oricchio 07 marzo 2021 a

Rosalinda Cannavò, ospite di “Verissimo”, il programma di Silvia Toffanin su Canale 5, sabato 6 marzo, ha lasciato una porta socchiusa a Dayane Mello, ex coinquilina al GFVip. Rosalinda, vero nome di Adua Del Vesco, ex regina delle fiction Ares, non sembra intenzionata ad archiviare il GF: “Dietro le quinte ci siamo salutate (in realtà sarebbe stato un incontro glaciale, nda). Sono delusa da lei come tante altre volte. Ho sentito che secondo lei sarei arrabbiata per la nomination, ma quella è stata l’ultima pugnalata. La vera delusione era per altre dichiarazioni: ha detto che faccio drammi, che piangevo sempre, che recitavo, che fingevo con Andrea. La nomination è stata ultima cosa. Lei spesso non capisce il punto del discorso, prima dice cose bellissime e poi il contrario. Se si può ricominciare? L’affetto per lei c’è. Al di là del gioco io ci sono, quando saremo più calme e tranquille spero che ritroveremo la nostra amicizia”.

La Cannavò era visibilmente imbarazzata sul passato pieno di bugie sul quale Silvia Toffanin (mani nei capelli a rivedere le interviste menzognere, nda) non fa sconti: “Quando venivo qui per un’intervista fingevo di essere su un set e interpretavo il personaggio che mi avevano dato. Vivevo relazioni non sane. Tante volte con Gabriel Garko abbiamo pensato di mollare e dire la verità, ma non mi dava segnali decisivi e continuavo a sostenere certe cose per difenderlo. Sapevo che era omosessuale. Se non fosse venuto a fare coming out? Non so fingere 24 ore su 24 come si è visto, probabilmente sarebbe venuto fuori. Se ne è valsa la pena mentire tanto? Da una parte sì, ma non per quello che poi ho sofferto (l’anoressia, nda). Mi sono affidate a persone sbagliate che mi hanno dato cattivi consigli. Quando ho smesso di fare l’attrice, mi sono trasferita a Milano e ho fatto tre lavori insieme e se mi riconoscevano fingevo di non essere io e dicevo che mi chiamavo Francesca. Adesso mi sento libera e leggera, non pensavo che al GF mi potesse succedere tutto questo. Avrò fatto tanti scivoloni però non mi pento di nulla perché sono nella verità e nel giusto. Mi dispiace di aver scatenato un caso, ma sono molto serena”.

