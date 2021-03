Sanremo 2021, la quarta serata rianima gli ascolti: lieve crescita

Giorgia Peretti 06 marzo 2021 a

a

a

La quarta serata del Festival della Canzone italiana condotto da Amadeus e Rosario Fiorello si riprende dal flop di ascolti della partenza. La penultima puntata di Sanremo su Rai 1 ha registrato 11 milioni e 115 mila telespettatori pari al 43.3% nella prima parte e 4 milioni 980 mila nella seconda con il 48.2%. Il programma di ieri si è aperto con la vittoria di Gaudiano tra le Nuove Proposte.

Dati che sono in aumento rispetto alla terza serata dedicata alle cover e ai duetti che aveva avuto 10 milioni e 596 mila pari al 42.4% nella prima parte e 4 milioni 369 mila con il 50.6% di share nella seconda. Numeri e percentuali in aumento rispetto ad una partenza che aveva lasciato desiderare ma comunque non sufficienti ad eguagliare il grande successo dello scorso anno. La quarta serata dei Sanremo 2020 aveva tenuto incollati alla tv 12 milioni 674 mila telespettatori, registrando il 52.3% di share nella prima parte e 5 milioni 795 mila con il 56% nella seconda. Ascolti che hanno iniziato a preoccupare anche Amadeus che durante la scorsa conferenza stampa ha confessato di non voler fare un Sanremo ter.

"Un'ammucchiata". Sanremo anti-Covid? Mica tanto. E scatta la denuncia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.