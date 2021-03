Sanremo 2021, Orietta Berti nel backstage con i Maneskin: scusate se vi ho chiamato Naziskin

06 marzo 2021 a

Una gaffe che è già nella storia. Orietta Berti è diventata una protagonista involontaria della quarta serata del festival di Sanremo. Se Achille Lauro ha di nuovo stupito tutti sul palco con l'ennesimo show (e un bacio galeotto al bassista), l'Oriettona nazionale ha dichiarato prima di cantare che le sarebbe piaciuto un duetto "con i Naziskin". Peccato che si chiamino (per fortuna) Maneskin.

Apriti cielo. Social scatenati con i meme e i video che hanno accostato la povera Orietta Berti ai simboli e i gruppi nazisti. Ma in suo soccorso sono arrivati proprio i Maneskin, che a fine serata hanno raccontato le scuse della cantante a fine serata. "È stata carinissima - racconta il frontman Damiano David a Rai Radio 2 - si è sbagliata e ci ha chiamato "Naziskin" ed è venuta in backstage per scusarsi. Noi ovviamente non ci siamo offesi e l'abbiamo presa a ridere. Lei è stata di una gentilezza unica".

