Sanremo, partita la gara. E Fiorello con parruccona diventa Sabrina Salerno

Al via la quarta serata del Festival di Sanremo. Aprono Amadeus e Fiorello, con indosso una parrucca mossa ramata. E scherza: "Ora assomiglio a D’Alema, ma senza baffi". E poi spiega il motivo della paarrucca: "Stasera facciamo ’Siamo donne, io sono Sabrina Salerno, anzi Sabrina Palermo, e lui Jo Squillo".

"Canterei con i Naziskin". Lo scivolone di Orietta Berti, mega gaffe sui Maneskin

Per l’avvio della gara fra le Nuove proposte arriva sul palco la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi, spigliata nella presentazione e con un abito rosso e nero senza spalline lungo e morbido. La pianista indossa gioielli Bulgari durante la quarta serata del 71° edizione del Festival di

Sanremo, in co-conduzione con Amadeus. L’artista, tra le prime direttrici d’orchestra donna in Italia e la più giovane in Europa, brilla sul palco dell’Ariston indossando gioielli collezione High Jewelry Bvlgari, vere e proprie opere d’arte che vedono protagoniste le pietre preziose, sublimate da materiali inediti e design inconfondibile. Un inno alla bellezza femminile frutto di competenze e "savoir faire" d’eccezione che danno vita a straordinari gioielli dall’equilibrio impalpabile tra tradizione, innovazione ed ineguagliabile maestria.

