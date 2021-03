Sanremo, il racconto incredibile di Franco, il milanista che ha dato il passaggio in moto a Ibrahimovic

05 marzo 2021 a

a

a

Ecco chi è il motociclista che ha accompagnato Zlatan Ibrahimovic ieri sera a Sanremo. Si chiama Franco, milanista sfegatato, ed è lui stesso a raccontare l'incontro incredibile con il proprio idolo calcistico. "E' successo che ieri 'era un traffico impressionante e allora nel pomeriggio ho deciso di uscire in moto. Stavo tornando a casa a Borgio Verezzi e, fermo nel traffico, vedo questo van nero con due persone a bordo e vedo che uno sembrava Ibrahimovic. Ho pensato: ma questo è Ibra". Inizia così il racconto di Franco, Un'emozione enorme, come racconta ai microfoni di Radio Monte Carlo.

"A quel punto - prosegue - l’autista ha abbassato il finestrino e mi ha detto: ’Ibra chiede se lo porti a Sanremo'. Sì certo ti porto, non c’è problema. Avevo un casco sotto la sella, ho chiamato mia moglie e le ho detto: ’Sto accompagnando Ibra a Sanremo' e lei non mi ha creduto. Io sono anche milanista". L’attaccante del Milan in realtà, almeno inizialmente, non si è accontentato del passaggio... Racconta ancora Franco: "Voleva guidare lui, però io gli ho detto: no no Ibra, guido io".

Il motociclista di fede milanista racconta ancora: "Ci siamo così messi in moto direzione Sanremo, ho preso l’autostrada ad Albenga, io che da motociclista del fine settimana non l’avevo mai presa prima, e sono uscito a Riva di Taggia. Quanto ero teso ad avere Ibrahimovic dietro di me, io milanista che finché si poteva andavo pure allo stadio. Che emozione incredibile, è stato tutto talmente inaspettato e veloce che nemmeno ho realizzato. Nemmeno sono riuscito a fare un selfie. Quando siamo arrivati a Sanremo mi ha stra-ringraziato, è una persona molto umana, che mi ha messo a mio agio. Si sono fidati di me e fortunatamente non sono un serial killer - scherza - anche se con Ibra sarebbe stato difficile considerata la sua mole".

