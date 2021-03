Sanremo 2021, Amadeus passa il testimone a Cattelan: io mi fermo qui

Carmen Guadalaxara 05 marzo 2021 a

“Mi sembra molto lontano pensare" a un terzo Festival di Sanremo ha confessato il direttore artistico e conduttore Amadeus. E per lui il Sanremo finisce qui. Il testimone dovrebbe passare ad Alessandro Cattelan, che approda in Rai e dovrebbe essere alla guida di un programma in primavera sulla rete Ammiraglia.

Nell'esibizione di Madame spuntano i banchi dell'Azzolina In lieve ripresa gli ascolti del festival ma è un flop. E le canzoni sono "deboli"

L'artefice del nuovo acquisto sarebbe stato l’amministratore delegato Fabrizio Salini, che avrebbe fatto carte false per accaparrarsi Alessandro prima di lasciare l’azienda pubblica.

