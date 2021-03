Share altissimo, Coletta ringrazia Eleonora Daniele in diretta per Sanremo e non solo

Rudy Cifarelli 04 marzo 2021 a

“Grazie per i grandi ascolti di ieri e grazie per il risultato di Sanremo..”, il direttore di Rai1 Stefano Coletta fa i complimenti ad Eleonora Daniele. E lo fa in diretta, durante un collegamento. Il direttore di Rai1, intervistato dall’inviata della Daniele, ringrazia gli italiani per la performance di Sanremo. Complicato. Difficile. La pandemia ha cambiato tutto: dall’Ariston vuoto alla città senza red carpet e folle oceaniche all’arrivo dei cantanti in gara.

Intanto, storie italiane incassa il 21% di share. Una settimana d’oro per la Daniele, che dedica il suo programma ad uno speciale sul Festival che piace a tutti gli italiani. In studio arrivano tanti ospiti: Riccardo Fogli, Wilma Goich, Marcella Bella e Fausto Leali in collegamento. Poi la Daniele dice: “Eh Wilma, mi sa che nei prossimi giorni usciranno notizie”. Sembra che la giornalista veneta sia a conoscenza di un mega scoop. Silenzio in studio. L’ex moglie di Edoardo Vianello non parla. Sorride. Annuisce. Cosa accadrà? Mistero. Intanto, in collegamento Bobby Solo con la chitarra in mano canta. Ed è subito Sanremo con un colpo di coda attesissimo.

Intanto, Storie italiane continua a volare fra tweet e interazioni con il popolo dei social. La Daniele domani torna con un’altra puntata fi Storie italiane sempre dedicata a Sanremo. Ci saranno tanti ospiti e collegamenti con la città dei fiori.

