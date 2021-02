Elisa Isoardi impazzisce a I Soliti Ignoti: la vincita è record, reazione clamorosa

12 febbraio 2021 a

A "I Soliti Ignoti" la vincita è record ed Elisa Isoardi, ospite speciale del programma di Rai 1 condotto da Amadeus, non si contiene ed impazzisce di gioia per la cifra incassata. Nella puntata di giovedì 11 febbraio, la conduttrice tv conquista 157mila euro: un record storico raggiunto grazie a un abbinamento corretto: il parente misterioso a uno degli ignoti. L'intera vincita verrà devoluta all’ospedale Spallanzani di Roma per la lotta contro il Covid. La Isoardi di fronte alla vittoria è esplosa di gioia saltellando mentre Amadeus - sorpreso dall'intuito della collega - si è complimentato. “Grande partita”, ha esclamato il conduttore.

