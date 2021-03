Irama in bilico a Sanremo. Forse va in onda la prova generale

03 marzo 2021 a

Positivo anche un altro collaboratore di Irama. Il cantante, dunque, non può più esibirsi all'Ariston e dovrà entrare in quarantena. Amadeus cerca, però, di mettere una toppa. E chiedere alle case discografiche di dare l'autorizzazione per trasmettere la prova generale.

«Attendiamo comunicazione ufficiale della Asl ma a norma di regolamento Irama dovrebbe ritirarsi perché il collaboratore risultato positivo all’antigenico è risultato positivo anche al molecolare e anche un altro collaboratore è risultato positivo. A norma di regolamento e di norme sanitarie, nonostante Irama sia risultato negativo anche al molecolare, deve entrare in quarantena e non può tornare ad esibirsi all’Ariston, quindi dovrebbe ritirarsi». Così il videdirettore di Rai1, Claudio Fasulo, ha aggiornato sulla situazione del cantante in gara, fermato ieri dalla positività di un collaboratore.

