Sanremo: in radio e digitale ‘Chiamami per nome' di Fedez e Michielin

Sanremo, 3 mar. (Adnkronos) - Esce oggi in radio e su tutte le piattaforme digitali ‘Chiamami per nome', il nuovo singolo di Francesca Michielin e Fedez in gara alla 71° edizione del Festival di Sanremo nella categoria Campioni. Il brano, in uscita per Sony Music, è scritto da Francesca Michielin, Federico Lucia, Jacopo D'Amico, Davide Simonetta, Alessandro Mahmoud, Alessandro Raina e prodotto da d.whale. ‘Chiamami per nome' nasce dalla voglia di sancire un'amicizia e una fortunata collaborazione artistica e segna il ritorno dei due artisti, che si esibiscono di nuovo insieme dopo ‘Magnifico' e ‘Cigno Nero'.

“In ‘Chiamami per nome' raccontiamo entrambi una crescita stilistica e una consapevolezza maggiore, sia a livello testuale che musicale, rispetto alle collaborazioni fatte in passato - afferma Francesca Michielin - Questa canzone mi emoziona molto, la vivo come un manifesto dell'anno appena passato, che ci ha messi tutti a dura prova. Esordire sul palco dell'Ariston dicendo ‘oggi ho una maglia che non mi dona / ma vorrei dirti non ho paura / vivere un sogno porta fortuna', rappresenta la consapevolezza di essere in una situazione complessa ma voler comunque continuare a inseguire i propri sogni, credere nella musica, avere speranza. È un brano leggero e sognante ma filantropico, una luce nei momenti di buio, e molto trasversale: una canzone d'amore, sì, ma anche universale, che ognuno può declinare un po' come vuole. Da un punto di vista musicale è stato inoltre un esercizio di sottrazione, è molto minimale, lascia spazio alle emozioni'.