Fedez svela il nome della baby girl. I social impazzano e partono le scommesse

Giorgia Peretti 03 marzo 2021 a

Chiara Ferragni e Fedez stanno trascorrendo la settimana separati, mentre lui è in coppia con Francesca Michielin a Sanremo a Chiara non resta che guardare la gara da casa con il figlio e la futura sorellina. La vita del cantante sta subendo una trasformazione radicale, da rapper spavaldo a papà dolce e premuroso con Leone e presto anche con la femminuccia in arrivo.

La coppia ha generato grande attesa attorno alla scelta del nome della secondogenita mantenendolo segreto fino ad ora. Una foto pubblicata dal cantante su Instagram però sembra aver svelato ai suoi follower il primo indizio. Seguendo la serie di story e di post della coppia, pare che il nome della baby girl inizierà per "V", i fan si sono scatenati in prime ipotesi e scommesse.

Tra i tantissimi commenti sotto la foto rivelatrice uno rimbalza più di tutti: Vittoria, un nome simbolo di buon auspicio per la gara del papà. Qualcuno ipotizza anche “Versace” vista l’ultima collaborazione per i vestiti di Sanremo con la nota stilista Donatella. Altri ancora dicono “Venere” nome che sembra essere sfuggito a Chiara durante un video sulle sue story. Insomma, sui social sembra essere partito il toto-nome per la futura sorellina di Leo, i fan non vedono l’ora di scoprire i prossimi indizi!

