Giulia De Lellis, bufera per i suoi consigli d'amore. "Popò e pigiama..." su Twitter se la mangiano

I consigli non richiesti per la vita di coppia di Giulia De Lellis fanno esplodere i social. L'influencer da cinque milioni di follower, super-popolare anche grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip, con alcune storie su Instagram si è lanciata in un vademecum per la fidanzata perfetta che ha fatto arrabbiare molti utenti su un altro social, ossia Twitter, dove gli screenshot del "decalogo" sono iniziati a rimbalzare.

Ma cosa dice la De Lellis, legata a Carlo Gussalli Beretta, rampollo della famiglia della famosa fabbrica d’armi. "Vi faccio esempi sul pratico: niente pipì o popò insieme io nel mio caso non faccio popò ma fiorellini pensate voi (forse qui sono esagerata io ma cosi capite) mi faccio vedere sempre in uno stato decente, carina mai a caso. Non è da me in generale figuriamoci in Love. Questo non vuol dire non essere me stessa, naturale, anzi, in una sana relazione ci si deve vedere nella qualunque, però sempre tenendoci. Se sto male, non cadiamo nell'ovvio, naturalmente sto di me**a, ma anche li: - non metto pigiami mer**osi. calze imbarazzanti. Cerco di stare comunque in ordine!".

Insomma, l'importante è essere sempre perfette nell'intimità domestica di una "sana relazione". "Altri esempi pratici", si legge in una'altra story che descrive il vademecum per non deludere il lui di turno. "Sapete che sta arrivando? Fatevi trovate profumate, anche se comode... vi viene a prendere al lavoro? Rimettete un filo di gloss, qualcosa per sentirvi più belle e speciali". "Ok cenare a casa in pigiama tutte le sere ma ogni tanto tacco 10 e una tirata da giro ci sta ogni tanto prendetevi un momento per voi, le vostre cose, non sempre in comitiva con amici. Sorprendetevi. Per me sorprendersi ancora, anche a distanza di tempo è la base", è il De Lellis pensiero.

Fuori dalla comunità dei suoi follower, sugli altri social la reazione è tutt'altro che positiva. Con una valanga di critiche su Twitter. "Giulia De Lellis seguita da milioni di ragazzini si mette a parlare di come una donna debba sempre tenersi bella per gli uomini e non debba dire che ca*a e fa altre cose da UMANI, complimenti, se questo è essere un influencer allora siamo messi proprio male", è un commento tra tanti.

Scatta anche il paragone con un'altra idea di femminilità. "Comunque ai 'consigli pratici' di Giulia De Lellis, io preferisco sempre Chiara Ferragni che la mattina appena sveglia con i capelli legati e crema idratante in viso, si fa vedere, oltre che da suo marito, pure da tutto il resto del mondo!". "Sto a casa vestita come ca**o mi pare e se sono insieme a una persona la cosa bella è poter essere a proprio agio con quest'ultima anche in pigiama e senza bisogno di essere per forza in tiro", si sfoga un'utente.

Molti sottolineano come l'influencer non sia mai stata "un buono esempio per i giovani. Nessuna donna deve limitarsi a fare una cosa per un uomo. se vuoi ca**re, se vuoi mettere le calzette col pelo e il pigiama con gli unicorni, puoi farlo. che pesantezza gli influencer d'oggi".

