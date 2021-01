“Non mi ruberai la scena delle banane”, Malgioglio mette in guarda Gemma Galgani

francesco Fredella 13 gennaio 2021 a

Non toccategli le banane. Per carità, Malgioglio potrebbe sbottare. E infatti il famoso paroliere torna a parlare proprio delle banane tirando in ballo su Gemma Galgani e Giulia De Lellis. Il motivo? Un nuovo format in Rete, che va fortissimo, con l’influencer e la Galgani. Malgy non vuole che qualcuno possa scippargli quella famosa frase sulla banana, che al Grande Fratello vip è diventata virale nel giro di pochi anni con milioni visualizzazioni. “Toglietemi tutto tranne la banana”, dice da tempo. Un vero motto che sta spopolando. La Malgy mette in guardia Gemma: “Non mi ruberai la scena delle banane”. I fan, infatti, sarebbero già tutti dalla parte di Cristiano, che sta preparando un nuovo disco. Si tratta di un successo planetario in lingua portoghese. Tenetevi forte.

