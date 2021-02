Cantante Mascherato, vince il Pappagallo Red Canzian. La Farfalla-Mietta seconda

27 febbraio 2021 a

Arriva il momento più atteso della serata: il duello finale tra il Pappagallo e la Farfalla per aggiudicarsi la vittoria della seconda edizione del “Cantante Mascherato”.

Prima di esibirsi la Farfalla dà un indizio molto esplicativo: «Se beccate me, beccate anche un altro concorrente del programma. Due al prezzo di uno!» e poi si esibisce in “Nessun dolore” del grande Lucio Battisti. «Sei pazzesca» le dice la Balivo. Che conferma la sua scelta: secondo lei è Mietta. Anche per Costantino della Gherardesca si tratta della cantante tarantina. Secondo Insinna, invece, è Jessica Morlacchi. Per Facchinetti è la Tatangelo («Se non è lei non ho più nulla, mi rimane solo l’Inter»). Anche per Patty Pravo, in un primo momento, si tratta di Anna Tatangelo. Poi però cambia idea e si fa convincere dalla convinzione di Costantino della Gherardesca: e opta per Mietta. Per Mauro Coruzzi e la Mussolini, invece, è Alessandra Drusian dei Jalisse. Chissà… fortuna che manca poco alla verità!

Sale sul palco il Pappagallo che si esibisce in inglese, cantando Gimme Some Lovin’ del gruppo rock britannico The Spencer Davis Group. Per tutti e cinque i membri della giuria è Red Canzian. Nessun dubbio. All in.

La Farfalla e il Pappagallo sono sul palco. E’ arrivato il momento di tirare le somme. Votano i giurati: la Balivo sceglie la Farfalla, Costantino il Pappagallo, Patty Pravo preferisce votare la Farfalla, Flavio Insinna sceglie il Pappagallo. E, per una scelta di famiglia, Facchinetti vota per il Pappagallo. Per gli investigatori la preferenza va al Pappagallo. Stop alle votazioni. Si fanno i conti.

Presto si saprà chi è il vincitore di questa seconda edizione del “Cantante Mascherato”. Ecco i risultati: con il 56% dei voti vince il Pappagallo! Seconda classificata la Farfalla, con il 44% delle preferenze. È lei che dovrà togliersi la maschera per prima. Rullo di tamburi… la Farfalla è Mietta! Facchinetti è disperato. Esultano la Balivo, Patty Pravo e Costantino della Gherardesca.

Non resta che scoprire chi è il vincitore del “Cantante Mascherato”, il Pappagallo: arriva anche il trofeo, una maschera d’oro. Prima di svelare la sua identità, si esibiscono tutte le maschere di questa edizione cantando “Io canto” di Cocciante. Ma ora basta cantare. Vogliamo sapere chi c’è dietro la maschera del Pappagallo! “Giù la maschera!”, “Giù la maschera!”. Facchinetti trema. Il Pappagallo è proprio Red Canzian! Dj Francesco non sarà diseredato. «Avete riempito la mia vita per cinque settimane» dice emozionato il cantante. «E tu ci hai fatto emozionare» gli risponde Milly Carlucci. È stata lunga, ma ne è valsa la pena.

