Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, il primo video su Instagram è a letto insieme

Giada Oricchio 28 febbraio 2021 a

Rosalinda Cannavò, eliminata nel corso della semifinale del Grande Fratello Vip, ha rivelato su Instagram la prima notte con Andrea Zenga e ha smontato i fan che sognavano un flirt con Dayane Mello. Rosalinda, vero nome di Adua Del Vesco, è uscita dal reality show venerdì sera e in due giorni ha recuperato i mesi trascorsi all’interno della casa dalla porta rossa. Per prima cosa ha collezionato una querela dall’ex coinquilino Massimiliano Morra per aver dichiarato che è omosessuale (“ho sbagliato, ma me lo avevi detto tu facendomi capire certe cose”). Poi ha smontato i fandom della “Rosmello” sostenendo che con Dayane Mello non è mai stato amore e che è stata una grane stratega: “Una bellissima amicizia e non c’è mai stato altro. Ho usato la parola amore perché l’amicizia è una forma di amore, ma anche Dayane dirà che non era altro” e infine ha raccontato la prima notte d'amore con Andrea Zenga.

In una diretta Instagram, un giornalista del settimanale “Chi” le ha chiesto se avesse consumato, la bella attrice siciliana ha sorriso: “E’ la domanda che più ci hanno fatto. Diciamo che siamo in camera insieme, ecco. Andrea, aiutami… dai, siamo in camera insieme, quindi sì, è stata una bella notte. Adesso ho sconvolto i miei genitori, poverini! Non so se è amore, vedremo, ci sono tutti i presupposti”. E così la Cannavò ha archiviato davvero i 10 anni di storia con Giuliano Condorelli: “Ho capito che qualcosa in me era cambiato a dicembre e quando mi ha dato la chiave di casa non ho provato quello che avrei dovuto”.

