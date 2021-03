Sanremo, le prove di Ibrahimovic con Amadeus. Decide tutto lui, pure lo stacco...

Carmen Guadalaxara 01 marzo 2021 a

È arrivato Zlatan Ibrahimovic. Stop alle prove dei cantanti per la presenza del calciatore. che sarà al fianco di Amadeus per tutto il festival. Introdotto dal conduttore e direttore artistico, il giocatore del Milan ha provato la discesa dalle scale, si è fermato sul punto indicato per la presentazione dei cantanti e ha provato alcune delle gag con Ama per una decina di minuti. Lo stacco musicale del suo ingresso è stato scelto personalmente dal calciatore.

Tutti curiosi di sapere cosa faranno Ibrahimovic e Mihajlovic. "Lui sa che io e Fiorello siamo molto interisti – ha spiegato Amadeus - quindi c'è questo gioco di sfottò. Stiamo pensando insieme a delle cose, vedrete non solo il grande campione di calcio ma anche la sua simpatia”.

Inoltre, i due racconteranno il loro primo incontro e la storia del loro legame e canteranno insieme un classico come “Io vagabondo”.

