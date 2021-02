Grande Fratello Vip, Stefania Orlando in finale. Rosalinda eliminata e Zelletta trascina Zorzi al televoto

Giada Oricchio 27 febbraio 2021 a

Stefania Orlando è la quarta finalista ufficiale del GFVip 5, Rosalinda Cannavò è l’eliminata di venerdì 26 febbraio e in studio si scontra con Massimiliano Morra, mentre Andrea Zelletta trascina Tommaso Zorzi al primo televoto per la finale.

Stefania Orlando acciuffa la super meritata finale dell’1 marzo dopo un televoto flash (il 15esimo in totale) con Samantha De Grenet (79% contro 21% di voti) e esulta come una bambina a Disneyland, mentre Rosalinda cade in semifinale per mano della migliore amica Dayane Mello che lunedì scorso l’ha mandata al televoto con Stefania Orlando (57% contro 43%). I saluti con la modella brasiliana sono a dir poco inesistenti. “Voglio bene a tutti, ho lasciato un messaggio da leggere” è l’addio velato di lacrime dell’attrice siciliana, mentre Dayane Mello reagisce con indifferenza e senza alcun rimorso nemmeno al momento della lettura del verdetto.

D’altra parte la sua strategia andava a buon fine in entrambi i casi: o si liberava della rivale Stefania o si vendicava dell’amica per essersi liberata dal suo giogo (durante la serata si rende conto che la ripicca può costarle cara: "Ho sentito buuu dallo studio, questa cosa di Rosalinda ha colpito molto, credo di essere finita"). Il conduttore del reality show, Alfonso Signorini, chiede un parere a Stefania: “Dayane mi ha dato la mano e non l’ho rifiutata, nei giorni scorsi mi ha chiesto scusa per le frasi personali dette su di me che sconfinavano dal gioco. Non è sincera? Voglio crederle, qui è difficile scindere il gioco dal lato umano dopo quello che le è successo, davanti al lutto non riesco ad andare avanti”. L’opinionista Antonella Elia sbotta: “Basta questo buonismo a tutti i costi, è falso! Il lutto? Capisco, però proprio per rispetto al suo lutto potrebbe non dire certe cose, evidentemente le pensa”.

Quando Rosalinda entra in studio vive il suo “The Best”, ma Massimiliano Morra le rovina la festa ricordandole che lo aveva danneggiato con un outing infondato. La Cannavò risponde con spocchia e senza un velo di pentimento: “A me risultava così, che fossi gay, anche in base a quello che tu mi hai detto e altre cose che sapevo, ma è stato uno scivolone. Ho fatto un errore, che altro devo dirti?!” e l’attore irritato: “Hai mentito, io non ti ho mai detto una cosa del genere, stai mentendo e nel caso sarebbe stata una cosa privata, sei stata molto poco carina”.

Signorini archivia velocemente lo scontro e in barba a Morra, arriva Andrea Zenga che abbraccia Rosalinda. All’una di notte, il sempre più brillante Andrea Zelletta fa sfoggia di simpatia (“Qui rischio di perdere il televoto pure da solo”) mantiene fede ai suoi propositi coraggiosi e sceglie di sfidare Tommaso Zorzi al televoto "Chi vuoi eliminare?": “Voglio uscire con uno forte”. Onore al merito nella semifinale più sgangherata, discutibile e distopica del Grande Fratello Vip.

