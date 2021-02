Diletta Leotta e Can Yaman si sposano: la presunta proposta di matrimonio vola ad alta quota

Giada Oricchio 16 febbraio 2021 a

Un aereo sorvola il cielo di Roma e il messaggio profuma di fiori d'arancio per due volti noti del piccolo schermo: l'attore turco Can Yaman avrebbe chiesto la mano a Diletta Leotta. E l'aereo con lo striscione passa anche sopra la casa del Grande Fratello Vip. Un autentico colpo di fulmine o lo scherzo di un (ricco) buontempone? Questo pomeriggio, il velivolo ha solcato il cielo di Roma portando un messaggio inequivocabile: "Diletta mi vuoi sposare?" firmato Can Yaman. Cuore e bandiera turca.

Che il volto di Dazn e l'attore di "DayDreamer" abbiano intrecciato una relazione non è un mistero: un paio di copertine, qualche posato sorridenti, dediche a distanza per San Valentino, una foto al tramonto in cui i raggi del sole sono "editati" sui loro volti e adesso l'aereo che, quasi a voler confermare che non è realtà, ma reality, ha volteggiato anche sulla casa del GFVip a Cinecittà. Tuttavia, tra Diletta e Can manca sempre la prova regina: il bacio vero e proprio. E sono in molti a credere che sia una montatura per una serie di sponsorizzazioni non fosse per altro che lo scatto in Costiera Amalfitana non era un selfie, ma uno shooting a tutti gli effetti come dimostrano alcune storie pubblicate dai fan su Instagram. Al momento sugli account Instagram di Can Yaman, alle prese con il training per il remake di "Sandokan", e Diletta Leotta non c'è traccia né del plateale gesto d'amore né dello scontato sì. E se si trattasse di uno scherzo di qualche fan?

