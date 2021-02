Il Cantante Mascherato: chi sono Orsetto e Farfalla, a notte fonda arriva il colpo di scena

20 febbraio 2021 a

Clamoroso a Il Cantante Mascherato, lo show condotto da Milly Carlucci sabato 19 febbraio su Rai1. Vanno in finale l’Orsetto, il Pappagallo, il Lupo e la Farfalla. Si aprono le votazioni: i primi a sfidarsi sono il Lupo contro l’Orsetto. Le loro esibizioni, per la prima volta nella storia del programma, verranno eseguite per i primi 20 secondi “a cappella”. Quindi senza alcuna modifica al loro timbro di voce e senza l’accompagnamento dell’orchestra. Un grande aiuto per la giuria per poter indovinare chi si nasconde dietro le loro maschere.

Semifinale bollente per il Cantante Mascherato. Si canta a cappella

Il Lupo canta “Sabato pomeriggio” di Claudio Baglioni. La giuria, ad occhi chiusi, si concentra solo sulla voce. Per la Balivo si tratta di Sal Da Vinci. Per Costantino è Massimo Ranieri. Patty Pravo non ne ha la minima idea e conferma, per simpatia, Massimo Lopez. Flavio Insinna riconferma Roby Facchinetti, mentre Dj Francesco è convinto si tratti di Gabriele Cirilli. Insomma, non c’entrano nulla l’uno con l’altro. Per gli investigatori si tratta di Gigi D’Alessio. E si continua a votare.

Frange e catene, Balivo giudice estrema. E scodinzola pure il Lupo

Ora è il turno dell’Orsetto: canta “Sono solo canzonette” di Edoardo Bennato. Per la Balivo, poco convinta, nomina Simone Montedoro. Per Francesco Facchinetti è Luca Bizzarri (un nome preso a caso, da un suggerimento su Twitter). Anche Costantino è confuso: si lancia con Valentino Rossi, ma con esitazione. Per Patty Pravo è Antonio Cassano, perché non le è sembrata «una voce da cantante». Insinna riconferma Carolyn Smith, ma anche in questo caso con poca convinzione. Cinque ipotesi diverse su Orsetto, dunque.

Il Lupo e l’Orsetto, dunque, risalgono sul palco. La Balivo, Costantino, Patty Pravo, Insinna e Dj Francesco salvano il Lupo… 5 a 0 per lui ai danni dell’Orsetto. Stop alla votazione social. Chi va in finale? Ci va il Lupo, con il 64% dei voti.

Cantante Mascherato, ecco chi è il Gatto. La zampata di Insinna

Spareggio tra l’Orsetto e la maschera che risulterà perdente tra il Pappagallo e la Farfalla: il primo canta “What A Wonderful World” di Louis Armstrong, in una grintosa versione dei Ramones. E in inglese perfetto. Per Facchinetti la voce è dello zio Red Canzian. Anche per la Balivo è lui «che non ha più bisogno dei Pooh, da oggi in poi può essere semplicemente “il Pappagallo”», ipotesi condivisa da Insinna. Per Costantino e Patty Pravo è Christian De Sica.

La Farfalla, invece, si esibisce in una frizzante versione di “Volare” di Domenico Modugno. «Anna Tatangelo, è lei» dice Facchinetti. Della stessa idea Insinna e Costantino. Per la Balivo e Patty Pravo è Mietta. Per la Mussolini la Farfalla è la Tatangelo o la Autieri.

La giuria esprime la sua preferenza: chi manderanno in finale? La Balivo sceglie la Farfalla. Mentre Facchinetti, Patty Pravo, Insinna e Costantino scelgono il Pappagallo. Chi sarà il finalista? E’ il Pappagallo, con il 63% dei voti. Lupo e Pappagallo dunque andranno in finale.

Tra l’Orsetto e la Farfalla si sceglierà il terzo finalista. Ma è troppo tardi, il programma ha sforato l’orario e tutto è rimandato alla prossima puntata.

