Grande Fratello Vip, il terzo finalista tra questi nomi: Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta e Rosalinda Cannavò

Giada Oricchio 13 febbraio 2021 a

Corsa a tre per diventare finalista della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso della 39esima puntata del GF Vip, venerdì 12 febbraio, Alfonso Signorini ha aperto il televoto “Chi vuoi in finale?” tra Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta e Rosalinda Cannavò e lunedì si conoscerà il nome del terzo finalista. Dunque, nessuna nomination eliminatoria in una gara che si sta facendo spietata (leggi fuori Maria Teresa Ruta nonostante i sondaggi a favore, nda).

Al termine di una catena tra i coinquilini sono rimasti Zorzi e Zelletta ma per rendere tutto più pepato, il GF ha chiesto agi due ragazzi di fare un nome a testa da portare con sé al televoto: Tommaso ha scelto Stefania Orlando e Andrea ha detto che Rosalinda meritava una chance. Ma il meccanismo selettivo riservava un ultimo colpo a sorpresa. I vip “scartati” Samantha De Grenet, Andrea Zenga e Giulia Salemi dovevano decidere chi mandare al televoto tra Stefania e Rosalinda e l’ha spuntata l’ex attrice.

Colpo di scena: eliminata Maria Teresa Ruta. E nella Casa è il caos

