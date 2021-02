Vanoni, Negramaro e Amoroso a Sanremo. Amadeus: "Sarà Festival della rinascita"

Carmen Guadalaxara 09 febbraio 2021 a

Nel primo promo del "Comitato ignora Sanremo", Fiorello appare con la faccia di Matteo Renzi: "In quei giorni non guardate il festival. Ci vorrebbe quello bravo a fare le crisi, quello toscano, come si chiama. Mettiamo in crisi Sanremo”. Si dice che chi ben comincia è a metà dell’opera. Vedremo.

“Saremo buonasera e non ci sarà nessuno in teatro. Sono proprio curioso di vedere come sarà – ammette Fiorello, intervenuto alla conferenza stampa del Festival della canzone - Ama, l’amicizia tra me e te è finita. Come mi hai convinto a fare questo Festival, l’estate scorsa, devono saperlo tutti. Ma lo dirò sul palco”. Sarebbe stato più facile non farlo, invece questo è il sale della vita”.

Fiorello annuncia in diretta l’omaggio a Little Tony ricordando il cuore matto della nostra canzone. “Quello dell’anno scorso è stato un Sanremo bellissimo, ma sono concentrato sul prossimo – spiega Amadeus - Per carattere non mi guardo indietro. Il Festival che sta per arrivare sarà unico nel suo genere, speriamo che sia unico. Vorremmo che Sanremo 2022 torni alla sua assoluta normalità. Sanremo 2021 deve essere unico anche per lo spettacolo all’interno dell’Ariston. Io e Fiorello sappiamo che viviamo una situazione difficilissima, dobbiamo trovare un equilibrio tra il protocollo e lo show. Questo Sanremo è difficile, inutile che io dica che non lo sia. Ma abbiamo il dovere di sorridere. Tutti coloro che saliranno sul palco saranno fondamentali per regalare gioia al pubblico”.

Amadeus torna sull’idea della nave da crociera, naufragata sul nascere. “L’idea della nave era fantastica ma non potremo averla”. Conferma la presenza di ospiti italiani Vanoni, Negramaro, Alessandra Amoroso ma “ben vengano gli stranieri se ci fossero”. Amadeus conferma la presenza di Alessia Bonari, l'infermiera di Grosseto divenuta un simbolo della lotta al coronavirus per i suoi selfie che la ritraevano col viso segnato dalle protezioni individuali, rappresenterà i tanti medici e infermieri che ogni giorno stanno rischiando in prima persona per contenere la pandemia.

