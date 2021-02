Benigni e Celentano sul palco di Sanremo

Carmen Guadalaxara 08 febbraio 2021 a

L'ultima volta insieme era stata durante una puntata di Rockpolitik nel 2005. Benigni si spoglia (esibendo una "maglia della salute" e dei mutandoni d'altri tempi), fa togliere all'attrice Luisa Ranieri (che resta in sottoveste nera e si congeda) l'abito di raso rosso e lo indossa lui, per poi cantare, con Celentano, Siamo la coppia più bella del mondo. Quest'anno potremmo rivederli sul palco dell'Ariston per 71esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Abbiamo avuto contatti con Adriano Celentano e Roberto Benigni, stiamo aspettando la loro risposta". Quindi la sorpresa per Sanremo 2021 potrebbe essere il 'Molleggiato', che manca dal festival da 9 anni, da quando cioè nel 2012 fu partner di Gianni Morandi in due serate della kermesse. L'apparizione precedente, a sorpresa, avvenne invece nella serata finale del festival di Tony Renis del 2004 condotto da Simona Ventura.

Sanremo sarà una maratona: 5 ore e mezza a puntata

La presenza di Celentano sarebbe legata a un progetto che potrebbe vedere protagonista sul palco Roberto Benigni. Nei giorni scorsi erano circolate ipotesi di un ritorno del premio Oscar, che l'anno scorso aveva partecipato al festival con una sua esegesi del Cantico dei Cantici. Qualcuno aveva ipotizzato, infatti, che Benigni, appassionato di Dante, al quale ha dedicato diversi spettacoli, avrebbe potuto portare all'Ariston un omaggio al poeta fiorentino, di cui quest'anno ricorrono i 700 anni dalla morte.

