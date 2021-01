Sanremo, la Rai grazia Fedez per la canzone sui social: non sarà squalificato

Carmen Guadalaxara 31 gennaio 2021 a

a

a

Fedez non rischia l'esclusione dopo aver diffuso, ieri su instagram per alcuni secondi l'audio di "Chiamami per nome" in gara alla 71edizione del Festival di Sanremo in coppia con Francesca Michielin.

Non può andare al processo, Fedez deve preparare Sanremo. E il giudice rinvia

L'organizzazione del Festival e la Direzione Artistica di Sanremo 2021, pur esprimendo serio biasimo per l'accaduto, non ritengono di dover prendere alcun provvedimento in merito. La durata dell'interpretazione nel video - postato e successivamente cancellato dall'artista - risulta infatti essere estremamente ridotta e tale da non svelare di per sé il brano, che non può considerarsi diffuso e che mantiene quindi la caratteristica di novità richiesta dal regolamento della manifestazione.

Fuori da Sanremo? Fedez, errore gravissimo: la canzone finisce sui social

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.