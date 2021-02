Sanremo sarà una maratona: 5 ore e mezza a puntata. Achille Lauro sul palco tutte le sere

Carmen Guadalaxara 04 febbraio 2021 a

a

a

Il Festival di Sanremo non smette mai di tenere banco in queste frenetiche giornate a meno di un mese dall’inizio della kermesse prevista dal 2 al 6 marzo. In attesa che il CTS approvi il protocollo RAI , a quanto si apprende dall’Adnkronos, Achille Lauro, ospite fisso nel cast della 71esima edizione, si esibirà ogni sera, proponendo un quadro particolarmente spettacolare e sarà accompagnato da una band di 4 elementi e da un suo direttore d'orchestra.

La Rai si arrende: Festival di Sanremo senza pubblico. Cosa si inventerà Amadeus?

Le sue prove saranno a porte aperte per la stampa. Artista. Folle. Fuori controllo. Questo è Achille Lauro. all’anagrafe Lauro De Marinis. “La mia musica non è etichettabile in un genere e basta. È musica di Achille Lauro. Punto – aveva spiegato in un’intervista al nostro giornale. Ricordando che Lauro è non sole un cantante ma anche autore della biografia “Sono io Amleto" (Rizzoli). Il libro è un viaggio psichedelico, visionario, malinconico e poetico nel suo mondo, Lauro si racconta: dalla periferia romana da cui arriva, alle prime esperienze con la musica fino ad oggi: “È un viaggio nella mia vita, nella realtà di tutti i giorni, nei problemi dei giovani. Come la droga, che esiste e va combattuta, è inutile far finta di niente. Alcuni di noi sono riusciti a trovare la giusta strada, nel nostro caso quella della musica, che ci ha condotto ad un lieto fine...Siamo un buon esempio in fondo. Perciò non la considero nemmeno una biografia, ma un romanzo motivazionale e educativo”. Ad accompagnare il rapper nel suo viaggio letterario ventitrè opere di artisti contemporanei che ne illustrano la storia: “Il titolo è ispirato ad una delle più grandi tragedie di Shakespeare, perché la tragedia nel caso di alcuni di noi si è trasformata in un'opera di successo, complice l’amicizia con Boss Doms”.



Altre indiscrezioni sulla kermesse riguardano la serata “Cover d’autore” del giovedì che sarà naturalmente la più affollata perché oltre ai 26 in gara vedrà la partecipazione di ulteriori 26 artisti che duetteranno con loro ("nel numero totale variabile, ad oggi, tra le 40 e 50 unità", si legge nel protocollo). Oltre a questi artisti vanno considerati 23 direttori d’orchestra dedicati all’esibizioni degli artisti in gara e 20 musicisti aggiunti. Vietati baci, abbracci e cori ravvicinati. Tutti a distanza di 2 metri, con l'eccezione di componenti della stessa band che potranno avvicinarsi fino ad un metro e mezzo e dei fotografi in galleria che potranno essere ad un metro uno dall'altro. La giuria demoscopica voterà da casa con apposita app. La sala stampa, come noto, sarà quest'anno fuori dal Teatro Ariston ma i giornalisti potranno assistere alla prova generale.

Festival di Sanremo, il palco è pronto: ecco come sarà la scenografia

C'è poi la conferma del festival 'sesquipedale', ovvero esageratamente lungo: anche quest’anno Amadeus ingloberà di fatto anche l’orario un tempo destinato al dopofestival, con un orario di chiusura festival nelle cinque sere intorno alle 2 di notte ("inizio 20.40 circa", "durata di 300 minuti circa"). E ancora: 'Domenica In' andrà in onda, come da tradizione, dal Teatro Ariston, il giorno dopo la finale del festival, domenica 7 marzo.

Il Cts fa tremare Sanremo. Ecco il Protocollo di sicurezza Rai

Il Teatro Ariston si trasforma per il periodo del festival "in un Centro di Produzione Televisivo della Rai distaccato a Sanremo". Sarà la Asl1 Imperiese a supportare il protocollo di prevenzione anti-Covid per il Festival, in caso di sintomatici. In ogni caso, in presenza di sintomi compatibili con Covid-19 (febbre, tosse o sintomi simil-influenzali) di un lavoratore Rai, saranno informati tutta una serie di dirigenti e funzionari (compresa la Asl1 di Imperia) e si dovrà prevedere: "la preclusione dell’accesso agli ambienti di lavoro alla persona stessa; l’immediato isolamento della persona con sintomi presso il proprio domicilio o, se in trasferta, in hotel in attesa degli approfondimenti diagnostici che saranno attivati per il tramite del supporto sanitario fornito dalla Asl1 Imperiese. In base all’esito degli stessi si determineranno le fasi successive. Sara possibile il rientro al proprio domicilio in caso di negatività ai diagnostici per il Covid".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.