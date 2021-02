Auguri Eli. Il post di Briatore per il compleanno della Gregoraci

Francesco Fredella 08 febbraio 2021 a

Una foto in aereo. E i fan della Gregoraci, che festeggia il compleanno, vanno in tilt. Sognano. Stavolta ci pensa Flavio Briatore a farle gli auguri prima di tutti con una Instagram stories. Un semplice “tag”: “Auguri Eli”.

La Gregoraci, reduce dall’ultima avventura in televisione al Grande Fratello Vip, sorride nella foto seduta a bordo del jet privato. Direzione sconosciuta. Soprattutto, non si sa se si tratta di uno scatto recente o di repertorio: ai fan, francamente, interessa davvero poco. Nel profilo Instagram di Briatore spunta un’altra foto a Roma. “Noi tre a piazza San Pietro”, scrive Briatore (nello scatto c’è anche Nathan Falco, il figlio nato da matrimonio con la Gregoraci). Elisabetta risponde subito con un’emoji. E il gossip s’infiamma.

Con questo post Briatore spazza via ogni dubbio: tra lui ed Elisabetta c’è molta sintonia. Tanto amore. E poco importa se ci sia un divorzio di mezzo, il ritorno di fiamma potrebbe essere dietro l’angolo. In questi ultimi mesi di permanenza nella casa del GF Vip la Gregoraci è stata investita dall’onda mediatica della cronaca rosa, ma ha saputo uscirne bene. Positivamente. Senza troppi strascichi. Adesso tra lei e Briatore sembra che sia tornato a splendere il sole. E ai fan, che la inondano di messaggi da alcune ore, non sfugge questo dettaglio.

