Signorini liquida la questione D'Eusanio e avverte i vipponi: attenti a quello che dite

Alfonso Signorini apre la 38esima puntata del Grande Fratello Vip, lunedì 8 febbraio, liquidando in appena 3 minuti Alda D’Eusanio. Una presa di distanza chiara: “Sabato sera Alda, a cui noi tutti siamo affezionati, ha lasciato la casa perché nonostante i continui e ripetuti richiami del Grande Fratello ha detto frasi gravi, sgradevoli, offensive verso diverse persone che nulla avevano a che fare con il reality e da cui noi tutti assolutamente ci dissociamo. Era giusto che lasciasse definitivamente la casa. Vipponi ricordate che siete liberi di esprimervi ma senza ledere la reputazione altrui”.

Tuttavia, vale la pena ricordare che una settimana fa, Signorini e gli autori decisero di non squalificare la D’Eusanio per aver usato la parola ne*ro, ma di rimettere la decisione ai telespettatori con un televoto flash in modo pilatesco. Dunque è stata archiviata la settimana “pericolosa” della D’Eusanio (censurata in continuazione, nda) che, oltre a una serie di gaffe e scivoloni, ha espresso giudizi inopportuni su Maria De Filippi e Anna Oxa e ha fatto illazioni gravemente lesive dell’onorabilità di Paolo Carta, marito di Laura Pausini e Adriano Aragozzini che l’hanno querelata. Resta però la sensazione che questo scempio si potesse evitare.

