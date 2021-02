La Rai si arrende: Festival di Sanremo senza pubblico. Cosa si inventerà Amadeus?

Carmen Guadalaxara 01 febbraio 2021 a

Il Festival di Sanremo si farà dal 2 al 6 marzo. "La Rai, al termine di una riunione con il Direttore Artistico in cui sono stati esaminati in dettaglio i vari scenari, ritiene che la 71a edizione del Festival di Sanremo debba concentrarsi esclusivamente sull'evento serale al Teatro Ariston", si legge dalla nota della RAI.

"Per questo motivo domani l'azienda presenterà al Cts il protocollo organizzativo-sanitario che non prevede la presenza del pubblico al Teatro Ariston. La Rai ha dato pertanto indicazioni al direttore artistico per lavorare su idee creative compatibili con questa impostazione – continua. Non sono previsti eventi esterni e la presenza a Sanremo di programmi collegati al Festival, che negli ultimi anni hanno animato la rassegna canora".

Ma non è finita qui. La Rai ha già dato indicazioni al direttore artistico per presentare idee originali e compatibili con l’organizzazione.

Non ci sarà il pubblico in sala. L’obiettivo dell’Azienda è quello di realizzare un Festival in totale sicurezza, portando comunque lo show ai telespettatori di tutto il mondo.

Ora tocca al buon Amadeus e alla spalla Fiorello trovare il modo giusto di interagire, perché si sa con il pubblico in sala è un’altra cosa. Pubblico da sempre protagonista, che applaudiva o fischiava con foga ai risultati della classifica e che pagava cifre da capogiro per sfoggiare il look all’ultima moda, sperando di trovare quel secondo di celebrità nell’inquadratura.

Senza pubblico ci ritroveremo con uno spettacolo a metà, spogliato del suo dovere principe, quello di riportare il telespettatore a un senso di perduta normalità.

