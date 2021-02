Elisabetta Gregoraci, giallo sui messaggi choc contro Francesco Oppini, Matilde Brandi, Enock Barwuah

Giada Oricchio 04 febbraio 2021 a

Elisabetta Gregoraci contro mezzo Grande Fratello Vip. Nel mirino Francesco Oppini, Matilde Brandi, Enock Barwuah, Giacomo Urtis e Sonia Lorenzini. L'ex moglie di Flavio Briatore, ritiratasi il 7 dicembre dal reality show, sembrava aver stretto una bella amicizia con Matilde Brandi, Francesco Oppini e Enock, tutti eliminati dal pubblico e presenti in studio durante le dirette. Il primo a essere punzecchiato dalla Gregoraci è stato il figlio di Alba Parietti. Le storie su Instagram post puntata e le dediche affettuose sotto le foto che li ritraevano insieme (l'ultima lunedì, nda) erano ormai un appuntamento fisso per i fan. Ma nelle ultime 24 ore qualcosa si è rotto.

Elisabetta Gregoraci ha pubblicato una serie di Instagram Stories al vetriolo. Non ha fatto nomi e cognomi e non ha raccontato un episodio in particolare però ha scritto: "Ciao ragazzi... Ho raggiunto il limite. Adesso levo i paletti... da oggi parlo io" e a seguire un messaggio durissimo: "Indovina chi è quell'amico che ti tiene buona solo per venderti le macchine...". Come detto, un post contro ignoti, ma il riferimento a Francesco Oppini sembra certo considerando che l'attività principale dell'ex gieffino è quella di venditore di auto. L'ira funesta della Gregoraci si sarebbe poi abbattuta su Matilde Brandi: il frame pubblicato su Instagram sembra tratto da una vecchia storia in cui Elisabetta e Matilde stavano facendo l'aperitivo: stesse magliette e stessi bicchieri. In questo caso ha scritto: "Un'altra amicizia falsa".

Video su questo argomento Elisabetta Gregoraci star ai fornelli: ecco la pasta coi mirtilli, ma a Nathan piace la carbonara...

La terza immagine era un primo piano di Enock con avvertimento: "Smetti di scrivermi altrimenti pubblico tutto quello che mi scrivi". Infine una foto di Giacomo Urtis e Sonia Lorenzini con dedica sormontata da una serpe: "Dio li fa e poi li accoppia". Cosa avrà scatenato la rabbia di Elisabetta Gregoraci? Perché ha cambiato radicalmente opinione sugli ex compagni di avventura? Cosa è successo di così grave?

