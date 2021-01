Fedez, la canzone di Sanremo 2021 finisce su Instagram: squalificato?

30 gennaio 2021 a

Fedez potrebbe rischiare l’esclusione dal prossimo Festival di Sanremo. Su Instagram, in una una storia, poi cancellata, finisce ii video in cui il rapper canta un frammento di "Chiamami per nome" il brano che dovrebbe portare in gara all'Ariston in coppia con Francesca Michielin. La direzione artistica, sta facendo le verifiche del caso e si riserva di decidere nei prossimi giorni. Mentre Amadeus non lascia dopo la bufera scoppiata per l'alt del ministro Franceschini alla presenza di qualsiasi tipo di pubblico all'Ariston scoppia il caso Fedez: il rapper, posta il video della sua canzone su Instagram con Lello e Chiara che ballano sullo sfondo. Il post viene subito rimosso ma è stato già condiviso su YouTube, e la frittata è fatta: anche se poi il filmato viene rimosso anche dalla piattaforma video. In base al regolamento, i pezzi in gara all`Ariston devono essere inediti, pena l'esclusione. La Rai e la direzione artistica sono già al lavoro per le verifiche del caso e decideranno nei prossimi giorni.

