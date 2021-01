Ornella Vanoni fa impazzire Mara Venier: scelofanalo! Gag a Domenica In

31 gennaio 2021 a

a

a

Il neologismo sfoderato da Ornella Vanoni nella puntata di oggi, 31 gennaio, di Domenica In manda in visibilio i social. Il video che rimbalza di post in post è esilarante.

Il siparietto inizia quando la cantante, 86 anni, regala alla padrona di casa Mara Venier il vinile del suo ultimo album, "Giallo". Il disco però è ancora avvolto nel cellophane, la plastica trasparente che lo protegge. E Ornella attacca: "Scellofanalo... sce... s-ce-lo-fanalo...", dice con qualche esitazione che rende il termine appena coniato ancor meno comprensibile per la Venier. "Scelo...? Che devo fare?". "S-ce-lo-fa-na-lo" sillaba Ornella, che batte il piede per darsi il ritmo della circonvoluzione linguistica. "Tiro giù i pantaloni?", ironizza zia Mara che poi realizza: "Scelofanalo! Ma perché, non l'hai fatto tu", chiede alla Vanoni che non si scompone: "E che lo devo fare Io? È un regalo...".

Ornella Vanoni show a Domenica In. "Ancora lui?" stoccata a Mara Venier

L'involontaria gag ha subito conquistato i social ma tutta l'intervista della cantante veterana della musica italia è stata uno show.

Su tutti il dialogo con Renato Zero, altro pezzo da novanta della musica italiana. Renatone, autore di uno dei brani del nuovo album, chiama in diretta: "Sei una quercia che fa ombra a noi poveri sfigati che siamo vicino a te. Mi raccomando, prendi le vitamine che ti ho indicato, ci tengo a te", dice alla Vanoni che ha superato con successo l'infezione da Covid-19. E Ornella risponde: "Ma va là, è lui che mi ha fatto comprare quel freno per l'ossigeno... prendo tutto, la vitamina D, poi la K per rafforzarla, la C".

Video su questo argomento Ornella Vanoni: "Il mio disco di inediti in un tempo complicato" TMNews

Ce n'è anche per Gino Paoli, al quale la cantate è stata legata in un famoso e burrascoso amore. "Dai basta, ancora lui? Invitalo qui se vuoi parlargli. Non viene mai? Eh certo sta sul letto tutto il giorno", dice la Vanoni a Zia Mara che ritira fuori l'argomento. "Se è depresso? O, no, non sa cosa sia la depressione! Per lui, Covid o no, la vita non cambia. Ha una casa bellissima, sta lì e guarda il mare".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.