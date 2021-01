C'è Posta Per Te, Stephanie tradisce e chiede perdono. Il tranello di Maria De Filippi per convincere marito (e fratelli)

Giada Oricchio 30 gennaio 2021 a

a

a

Nella quarta puntata di “C’è Posta per Te”, il people show di sabato 30 gennaio su Canale 5, un matrimonio interrotto riprende la retta via. Stephanie di Caltagirone ha tradito il marito Luca dopo 11 anni di matrimonio e 3 figli perché si sentiva trascurata e sola, lui ha scoperto un video sexy con un siciliano di Amsterdam, non l’ha lasciata, ma non l’ha nemmeno mai perdonata veramente. La donna gli chiede scusa e invoca l’aiuto dei familiari per ricomporre la situazione. La mamma Rita e gli altri 4 fratelli sono arroccati sul più patriarcale: “Una mamma non deve tradire, non può farlo”.

Maria De Filippi prova a spiegare che possono esserci dei motivi che fanno cadere in errore e inchioda Luca: “Usciva con le amiche? No. Ti ricordavi del compleanno?” e la mamma: “Beh ma può capitare di dimenticarlo”, ma la De Filippi: “Lei ha mai dimenticato quello di suo marito? No vero? E voi fratelli? No, eh. Dì a mamma dove andavi quando eravate in crociera, andavi al casinò e la lasciavi da sola”. E viene fuori che “è capitato” che Luca si dimenticasse di compleanni, attenzioni, regali, gesti amorevoli e romantici. “Con quell'altro c’è cascata perché l’ha fatta sentire importante” è lo spiegone di Maria a Luca che punta il dito contro Stephanie: “E’ innamorata ma mi ha tradito. Se è una brava mamma? Su alcune cose pecca”.

MDF ha difficoltà a far breccia nella corazza retrograda di Luca, mamma e fratellini: “E’ stata stupida ma è pentita”, poi tende il tranello: “Facciamo finta che vostro padre abbia tradito la mamma, cosa le avreste detto?”. Silenzio: i “probi viri” non hanno il coraggio di dire ad alta voce che l’uomo può cornificare, la donna no. Lo pensano, ma non osano attirarsi le critiche dello studio. Luca dura fatica a mettere in croce due parole, ha una mentalità anni ‘50 però è un buono e sinceramente legato a certi valori: “Le ho levato il cellulare, ma ho un sentimento forte per lei. Non riesco a separarmi però deve capire l’errore che ha fatto e deve crescere”. E’ innamorato e apre la busta. Niente biglietto di sola andata per Amsterdam.

Sorpresa Morandi, consola papà Giovanni. A C'è Posta per Te piangono per tutti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.