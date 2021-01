C'è Posta Per Te, Gianni Morandi consola papà Giovanni: il regalo della figlia Cristina commuove tutti

Giada Oricchio 30 gennaio 2021 a

Gianni Morandi è il primo super ospite della quarta puntata di “C’è Posta per Te”, il people show di sabato 30 gennaio su Canale 5. E’ la sorpresa per Giovanni, distrutto dal dolore per la scomparsa della moglie Cristina, mentre Maria De Filippi suona la chitarra: “Siete pronti a sentirmi cantare?”.

E’ la storia di un amore. La mamma di Cristina è morta nel 2019 e la scomparsa ha segnato profondamente il padre Giovanni che si è chiuso in sé stesso e sta sempre da solo. La ragazza vuole spronarlo a riprendere in mano la sua vita e lo manda a chiamare. Giovanni dice subito a Maria De Filippi: “Ho la pressione a 150 anni, è una settimana che non dormo” e quando vede la figlia: “Porc… mi ha fregato, le ho chiesto se era stata lei e mi ha risposto ‘no ti giuro’. Lei è una bambina, io sono peggio, scusate se piango. Se puoi farla parlare? Se sta zitta è meglio”.

Cristina lo ringrazia e l’uomo scoppia a piangere: “Con Graziella eravamo due con un cervello, quel matrimonio non si romperà mai. E’ finito tutto in due mesi, sono state pugnalate”. Si copre il viso con il fazzoletto: la commozione si taglia a fette e scioglie anche i cuori di pietra. Quando entra Gianni Morandi, Giovanni è contento, ma non basta: “Uno su mille ce la fa? Quello non sono io”.

La De Filippi stempera il clima strimpellando la chitarra di Morandi e scherza: “Pronto a sentirmi cantare?”. L’uomo esalta il cantautore e non si sa perché ci infila pure Francesco Totti “l’unico a non cambiare la maglia”. Neppure i più grandi successi musicali intonati da Gianni Morandi lo rianimano e così la De Filippi prende in mano la situazione: “Sai che faccio? I regali li scarta tua figlia. Tanto noi da questa parte siamo rimasti nello stesso mood”. Sole e pioggia, lacrime e sorrisi: Giovanni va via con la morte nel cuore “La forza di reagire mi deve venire da lassù”.

