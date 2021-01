Grande Fratello Vip, scintille tra Alba Parietti e la Ruta su Alain Delon

Giada Oricchio 30 gennaio 2021 a

Scintille tra primedonne al Grande Fratello Vip. Alba Parietti entra nella casa di Cinecittà per ricordare a Maria Teresa Ruta che Alain Delon non la corteggiava: "Hai millantato". Ne nasce uno sketch esilarante e Malgioglio svela: "Lui era pazzo di Mara Venier".

Alba Parietti accoglie Maria Teresa Ruta in passerella e l’azzanna: “Ho notato che cerchi di elevare te stessa e affossare le altre. Io non lo avrei mai fatto. Nel primo racconto hai detto che io ti ho rubato il posto a tavola, allora stai facendo un GF favoloso, hai un gran temperamento e carattere, ma hai questa tendenza ad abbassare un’altra persona per elevare te. Lo hai fatto anche con Matilde. C’è sempre qualcuno che ti porta via qualcosa. In due facciamo 120 anni, abbiamo avuto tante soddisfazioni, una bella carriera, essere lì a rivendicare un posto a tavola, mi sembra una cosa brutta. Anzi noi della vecchia generazione abbiamo fatto finire l’era Pretelli-Gregoraci. Quei signori, come Delon e Alberto di Monaco andavano per la maggiore tra noi donne dello spettacolo di quel periodo” e le tira una frecciatina “Hai l’abito del battesimo? Un po’ l’avevo sospettato”.

Maria Teresa Ruta ride entusiasta per il blocco: “Se lei è uno squalo, io sono un sub, ho la bombola. Le mie armi sono diverse dalle tue, gli uomini li prendo per sfinimento alle tre di notte”. Cristiano Malgioglio svela un retroscena: “Alain Delon era impazzito per Mara Venier, venti anni fa era pazzo, veramente pazzo di Mara che però stava con Arbore. Mi chiese il numero di Mara e gli ho dato il mio, mi ha chiamato cinque volte!”. Il siparietto si chiude con una frecciatina della Parietti: “Sei mai stata chiusa in una cabina con Delon a parlare con i pompieri?”, ma la Ruta dà la zampata finale: “A me non è servito…”.

