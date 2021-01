Milly Carlucci, torna Il Cantante Mascherato: ecco cast e giudici. Ma Guillermo Mariotto è fuori

Giada Oricchio 01 gennaio 2021 a

Milly Carlucci pronta al bis. Dopo il successo di “Ballando con le Stelle”, la conduttrice di RaiUno tornerà sul piccolo schermo con la seconda edizione de “Il Cantante Mascherato” a partire dal 29 gennaio. Ma c’è un’assenza pesante: Guillermo Mariotto.

Millay Carlucci, presentatrice e direttore artistico dello show, ha lanciato il promo poco prima di Capodanno: “Vi ricordate cos’è successo l’anno scorso al Cantante Mascherato? Abbiamo visto Al Bano sotto la maschera del Leone, Arisa sotto il Barboncino e poi Teo Mammucari vincitore nascosto sotto la maschera del Coniglio. Quest’anno quali vip canteranno dietro la maschera? Avete già qualche idea o intuizione?”.

Ed ecco i nove travestimenti nuovi: la Pecorella, la Giraffa, la Farfalla, il Pappagallo, l’Alieno, l’Orso, il Gatto, il Lupo e la Tigre Azzurra. Come l’anno scorso, le puntate saranno 5, mentre la grande novità sta nella giuria. Secondo Dagospia, non ci sarà Guillermo Mariotto. A causa di alcune esternazioni a “Ballando con le Stelle”, Milly Carlucci avrebbe deciso di non confermare l’estroso stilista che non l’avrebbe presa bene. Confermati invece come giurati Patty Pravo, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti.

