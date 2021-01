Diletta Leotta, spuntano nuove foto con Can Yaman: la cena romantica

Giada Oricchio 26 gennaio 2021 a

Indovina chi viene a cena? Can Yaman pizzicato di nuovo al ristorante con Diletta Leotta. Ma qualcuno dubita del sentimento. A distanza di sette giorni dal primo scoop, il settimanale “Chi” rilancia il gossip sui due bellissimi amici speciali. Nell’anteprima del servizio, in edicola domani, il fortunato paparazzo è riuscito a “rubare” nuove foto posate della coppia del momento.

Secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini, Can Yaman e Diletta Leotta si sono ritrovati nello stesso hotel romano di una settimana fa, hanno sbocconcellato qualcosa (pare senza l’agente intermediario dell’attore, questa volta) e hanno concluso la serata con una romantica notte in camera. Dunque, è amore. Eppure in molti non credono alla purezza di questo sentimento caduto come il cacio sui maccheroni in vista di un ritorno al Festival di Sanremo per la Leotta e di una serie di spot per una nota marca di pasta per lui. A questo proposito, la pubblicità, diretta niente di meno che da Ferzan Ozpetek, è diventata lo zimbello del web: Claudia Gerini che va in giro con un pacco di pasta nella borsa e Can Yaman che, dopo una bella forchettata, gira l’indice sulla guancia per dire quanto è buona, strappa la palma dell’originalità a quello spot dove un figlio emigrava da Sud a Nord mettendo in valigia salame calabrese e ragù invece di camicia e cravatta. Per l'attore turco, la campagna di conquista dell’Italia appare più complicata del previsto.

La storia con Diletta, infatti, ha mandato su tutte le furie i fandom costringendolo a disattivare gli account Twitter e Instagram per gli improperi. Le fan più accanite immaginano Can Yaman come un veliero fiero e asessuato che solca i mari con il vento in poppa, come Will, l’alter ego buono di Jack Sparrow, e sono talmente convinte che si sia venduto l’anima al diavolo del marketing da gridare alla trovata pubblicitaria quando hanno scoperto che la stanza di hotel pubblicata dalla Leotta una settimana fa sul suo profilo Instagram, non era la stessa di Can Yaman. Si trattava di due alberghi vicini, ma diversi. Una tesi sostenuta anche dallo storico fotografo Maurizio Sorge, re dei paparazzi romani, che su Instagram ha smontato il presunto teatrino: “No, non creo a questa storia… lei era in hotel con Torello (cioè King Toretto Daniele Scardina) allo Splendid mentre il turco era all’Eden… foto fatta al ristorante dell’hotel con restrizioni… poi dubbi sui “GUSTI” del turco!! Ancora una volta ci metto la faccia”.

