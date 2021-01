Diletta Leotta, terremoto sui social: il sospetto sul flirt con Can Yaman: è una montatura?

Giada Oricchio 16 gennaio 2021 a

Pioggia di critiche e insulti per Diletta Leotta, la conduttrice di Dazn, che sbeffeggia il (presunto) fidanzato Can Yaman. Mai come in questi giorni, tutte le strade portano a Diletta Leotta. La siciliana, 29 anni, è finita nell'occhio del ciclone per un triangolo amoroso con Can Yaman, e Zlatan Ibrahimovic. Il settimanale “Chi” ha raccontato in esclusiva i 5 giorni di fuoco in un albergo romano con l’attore turco protagonista della soap opera “DayDreamer”, il settimanale “Oggi”, invece, ha riportato di un Capodanno da fuochi d’artificio con il fuoriclasse del Milan, mentre a Giuseppe Candela di “Dagospia” non è sfuggito un possibile tornaconto dietro a questa ormonale esplosione di pubblicità gratuita: “La notizia del flirt tra l'attore turco e il volto di Dazn è stata resa nota da Anna Pettinelli in diretta su Rds, prof di Amici come Arisa, compagna del manager Andrea Di Carlo, "agente intermediario" italiano dell'attore di DayDreamer. Infatti la neocoppia Arisa-Di Carlo appare su Chi e sempre il settimanale Chi ad agosto scorso aveva parlato del flirt in corso tra Zlatan Ibrahimovic e la Leotta (che aveva poi smentito tutto). I due si erano incontrati per la prima volta durante la campagna per lo sponsor Buddyfit. Lo stesso Di Carlo collabora con un ruolo di "assistente" anche con il calciatore svedese. (…). Flirt e amori su cui non abbiamo motivi di dubitare ma proviamo a contestualizzare, mettendo sul tavolo anche il terzo uomo: Daniele Scardina, l'ex King Toretto con cui i rapporti non sarebbero del tutto conclusi. (…). Il Messaggero nelle scorse settimane, e lo stesso Chi, avevano rilanciato il sogno della Leotta di ritornare all'Ariston dopo la prova deludente nell'edizione 2020. I flirt con Can e con Ibra (che sarà a Sanremo per cinque sere) le avranno portato fortuna?”.

Presto scopriremo se scenderà le scale del teatro Ariston mano nella mano con Can o con Zlatan e se abbiamo la stessa fortuna in amore della Venere tascabile di Catania magari non ci riproporrà un altro monologo su “La bellezza che capita”. Tuttavia, a giudicare da un video (Twitter: @see_lallero) che sta facendo il giro del web, le braccia possenti, lo sguardo tenebroso e la personalità di Can Yaman (costretto a chiudere il profilo Twitter e a limitare i commenti su account Instagram per lo tsunami di offese delle fan deluse dal fatto che si sia prestato a questo giochino mediatico, nda) non sembrano aver impressionato Diletta.

Da 105 Take Away del 15 gennaio 2021 su Radio 105. pic.twitter.com/C5Fetuqi4i — LALLERO (@see_lallero) January 15, 2021

Nel corso della trasmissione radiofonica “Take Away” su Radio 105, infatti, Daniela Battaglia ha stuzzicato l’amica: “Ti fa ridere se ballo su una canzone turca?”, la Leotta ha iniziato a scherzare e poi: “Lo salutiamo Gian? Ci sta sentendo”, “Ciao Gian” ha risposto Battaglia facendo il gesto dell’ombrello e raccogliendo le risate della Leotta. Apriti cielo! I fandom si sono scatenati: “E’ vergognoso!”, “Ma solo io vedo una gran presa per il c**o? E questa è la donna che dovrebbe stare con Can? Invece di stargli vicino in silenzio lo percula?!”, “Si è beccato pure il gestaccio, lei è una gallina si commenta da sola”, “Questa è la signora che si è definita elegante”, “E questa sarebbe la storia d’amore? Ma di cosa stiamo parlando”, “Stiamo dando visibilità a chi non la deve avere. Deride Can, con il collega. Che squallore”, “E noi dovremmo rispettare una che lo prende per il c**o in questo modo?!”. E i commenti su Instagram oscillano tra il volgare e l’irriferibile. In verità, più che un intreccio di corpi e anime, appare un intreccio di interessi.

