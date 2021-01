Sarò il tuo Ciampolillo. Così Fiorello fulmina Amadeus

Carmen Guadalaxara 24 gennaio 2021 a

Amadeus e Fiorello sono stati i mattatori dell’ultimo Sanremo con ascolti record. Ospiti di Fabio Fazio a "Che tempo che fa" hanno colto ancora una volta l’occasione per fare il punto sulla preparazione della 71° edizione del Festival della Canzone Italiana, prevista dal 2 al 6 marzo al Teatro Ariston. Il conduttore e direttore artistico hanno festeggiato in diretta il compleanno del giornalista RAI, in pensione, Vincenzo Mollica, inviato per 32 anni al Festival. "Non ci devi lasciare Vincenzo - annuncia Fiorello. Uno schermo fisso sul balconcino solo per lui al Teatro di Ariston, dove da oltre 26 anni si collegano con il TG1 i presentatori prima della serata. Fiorello annuncia. Il 2021 smetto. Per colpa di questo qui: Amadeus. Ogni mattina mi chiama e sforna un'idea diversa. Pensate che mi ha detto pensa se io prima di partire mi ammalo. Lo presenti tu Sanremo" . Un pazzo".

Scorrono le immagini del Festival Sanremo 2020 con la vittoria di Antonio Diodato con " Fai rumore. " Dobbiamo fare Sanremo con lo stesso spirito dell'anno scorso. Sara un Sanremo difficile ma ce la faremo". Scherza sulla presenza del pubblico in sala Fiorello. "Da pubblico pagante a pubblico pagato. Usiamo quello di C'è posta per te - annuncia sorridendo". Io ancora nn so se vengo - continua Fiore. Arriverò all'ultimo. Sarò il tuo Ciampolillo". "La promozione della campagna vaccinale sarà portata sul palco dell' Ariston - perché anche noi facciamo informazione conclude Amadeus". E poi tante sorprese.

