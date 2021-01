Anna Falchi e Fiorello. Spunta la verità sulla fine del loro amore

18 gennaio 2021 a

La loro storia d'amore risale a più di vent'anni fa. Era la metà degli anni Novanta quando Anna Falchi e Fiorello erano una delle coppie più chiacchierate del gossip nostrano. Galeotto fu il festival di Sanremo in cui la bella Falchi faceva coppia sul palco con Claudia Koll accanto a Pippo Baudo. E in gara c'era proprio Fiorello con la sua "Finalmente te".

In una recente intervista riportata dal sito solonotizie24.it, la Falchi svela i motivi della fine della loro lovestory. L'attrice stava girando "Giovani e belli" con Dino Risi. Si liberò e volò a Milano per fare una sorpresa a Fiorello nel giorno del suo compleanno. Solo che, una volta entrata in casa, lo trovò a letto con un'altra.

